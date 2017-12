POL-PPMZ: Diebstahl aus Pkw Porsche Cayenne in Oppenheim, Norbert-Becher-Straße

Oppenheim (ots) - In der Nacht von 24. auf 25.12.2017 wurde aus einem unverschlossenem Pkw eines 39-jährigen Oppenheimers mehrere Gegenstände wie Fahrzeugschein, Schlüssel, Brillen-Etui, Kugelschreiber, Taschenlampe im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet.

Als Täter kommt ein 40-jähriger Pole aus Worms in Betracht, der am 25.12.2017, gg. 09 Uhr als Fahrer eines gestohlenen VW-Busses in Worms von den dortigen Polizeibeamten nach Hinweis auf auffällige Fahrweise kontrolliert worden war. Im Innenraum wurden einige Gegenstände gefunden, die aus Diebstählen u.a. aus Oppenheim stammen.

