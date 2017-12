POL-PPMZ: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Oppenheim

Oppenheim (ots) - In der Nacht von 24. auf 25.12.2017, 22 - 07.10 Uhr gelangte ein zurzeit noch unbekannter Täter über ein "gekipptes" Fenster in den Wintergarten einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Stadtbad und entwendete in Anwesenheit der schlafenden Bewohner u.a. ein Laptop, zwei Smartphones, ein Kinderhandy und eine Kamera. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133-9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell