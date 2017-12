POL-PPMZ: "Haltet den Dieb!" - Unbekannter Geschädigter gesucht

Mainz-Altstadt (ots) - Freitag, 22.12.2017, 12:10 Uhr:

Zwei Zeugen hörten einen Mann in der Klarastraße um Hilfe rufen: "Haltet den Dieb!" Die beiden Zeugen, ein Fußgänger und ein Pkw-Fahrer, sahen einen flüchtigen Mann und folgten ihm durch die Emmeranstraße, über den Flachsmarkt und die Bauerngasse bis in die Rheinstraße, wo sie den Mann in Höhe eines Bettengeschäfts unter einem Fahrzeug liegend entdeckten und festhielten. Die Polizei übernahm den Tatverdächtigen, einen 18-jährigen Hessen, und durchsuchte ihn. Es konnten keine verdächtigen Gegenstände bei dem Mann aufgefunden werden. Rätselhaft ist im Moment noch, was er getan haben soll. Deshalb sucht die Polizei den Geschädigten und Zeugen, die den Fall aufklären können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Altstadt: 06131 - 65 4110

