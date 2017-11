POL-PPMZ: Betrug durch Anbieten von Dacharbeiten

Hahnheim (ots) - Am Montag, den 13.11.2017 klingelten drei Männer am Haus einer 81-jährigen in Hahnheim und boten ihr an, die Dachrinne zu reparieren. Man einigte sich auf einen Festpreis. Nach der Reparatur wurde durch die Männer aber ein wesentlich höherer Betrag gefordert, den die Frau nicht leisten konnte, stattdessen gab sie ihnen alles an Geld was sie zuhause hatte. Dennoch ließen die Täter nicht locker und forderten immer noch mehr Geld von ihr. Die Geschädigte drohte daraufhin mit der Verständigung der Polizei, woraufhin die Männer das Grundstück verließen und mit einem weißen Lieferwagen davonfuhren. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät eindringlich von diesen Haustürgeschäften ab. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

