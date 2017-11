POL-PPMZ: Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Lörzweiler (ots) - Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses kam es am 16.11.2017 zwischen 07.30 und 17.45 Uhr in Lörzweiler im Rieslingweg. Hierbei gelangten die Täter vermutlich über das Feld in den rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses, schoben den geschlossenen Rollladen hoch und hebelten das Fenster eines Zimmers im Keller auf. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchwühlt. Über die Terrassentür im Erdgeschoss der Wohnung wurde die Wohnung durch die Täter wieder verlassen. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

