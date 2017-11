POL-PPMZ: Wagen durchwühlt

Mainz-Hechtsheim (ots) - Sonntag, 12.11.2017, 16:00 Uhr, bis Montag, 13.11.2017, 09:00 Uhr:

In der Nacht zum Montag wurde ein am Straßenrand in der Soonwaldstraße abgestellter BMW 1er von unbekannten Tätern durchwühlt. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Wie der oder die Täter in den Wagen hineinkamen, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

