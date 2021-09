Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bergungsarbeiten nach Brand eines Schwertransportes auf BAB61

Gau-Bickelheim (ots)

Anlässlich des Brandes eines Schwertransportes am 07.09.2021, gegen 22:35 Uhr, auf der BAB61 im Bereich des Parkplatzes Wiesbach, kam es am 08.09.2021 aufgrund von Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB61, RF Koblenz, zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der AS Gau-Bickelheim. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Zwischen 17:15 und 17:45 Uhr, musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz während des Einsatzes eines Bergungskrans mehrmals für jeweils wenige Minuten voll gesperrt werden. Die Bergung des geladenen, 62 Tonnen schweren Tunnelbohrkopfes verlief erfolgreich, sodass die Fahrbahn nach abschließenden Reinigungsarbeiten um 19:00 Uhr vollständig freigegeben werden konnte.

