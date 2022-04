POL-PDKH: Einladung für Medienvertreter:innen zur Übergabe eines Kunstwerkes an die PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei ein Motorroller auf der B41 gemeldet, welcher entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Bad Kreuznach fuhr. Ein Auto musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An der nächsten Ausfahrt fuhr der Rollerfahrer samt Sozius ohne Schutzhelm von der Bundesstraße ab. Das Auto fuhr ebenfalls ...

