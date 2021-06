Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein - Fahrer flüchtete fußläufig

Hochstätten (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger mit seinem PKW die B420 aus Richtung Fürfeld kommend in Fahrtrichtung Alsenz. Auf Höhe der Ortslage Hochstätten kam das Fahrzeug zunächst aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke und kam in einem Grünstreifen neben der Leitplanke zum Stehen. Durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer wurde die Polizei informiert. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Fahrer fußläufig. Aufgrund der durch die Zeugen mitgeteilten Personenbeschreibung des Fahrers konnte dieser im Rahmen der Fahndung in Alsenz unverletzt angetroffen und identifiziert werden. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,27 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Fahrzeugs durch den Abschleppdienst wurde die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Hochstätten gesperrt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

