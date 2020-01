Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: mehrere PKW-Aufbrüche

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 10.01.20 bis Sonntag, 12.01.20 wurden im südlichen Bad Kreuznach mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. An den Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Es wurden verschiedene Gegenstände entwendet. In der Nacht zum Sonntag wurden in der Carmerstraße zwei Täter bei Tatausführung beobachtet. Allerdings wurde die Polizei erst 10 Minuten später verständigt. Hinweise der Polizei: Lassen Sie im Fahrzeug keine Gegenstände offen liegen. Bei verdächtigen Beobachtungen verständigen Sie umgehend die Polizei!

