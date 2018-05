POL-PDKH: Diebstahl eines vorderen Kennzeichens in Kirn

Bad Kreuznach (ots) - Am 04.05.2018, wurde in der der Zeit zwischen 09.00h und 16.00h auf dem Kieselparkplatz in Kirn das vordere Kennzeichen eines Pkw entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

