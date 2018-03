POL-PDKH: Verkehrskontrollen

Kirn (ots) - Am 28.02.2018 wurden im Laufe des Vormittags in Kirn und Hochstetten-Dhaun mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen durchgeführt. An drei Kontrollstellen wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt und geahndet. An vier Fahrzeugen waren technische Mängel zu beanstanden. Elf Fahrzeugführer waren nicht angegurtet und fünf Fahrzeugführer benutzten trotz der verschärften Gesetzesänderung ihr Handy während der Fahrt. Dies ist besonders bedenklich, da eine Vielzahl der Verkehrsunfälle auf Ablenkung im Straßenverkehr zurückzuführen ist. Steigende Unfallzahlen mit dieser Ursache machen weitere Kontrollen notwendig.

