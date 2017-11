POL-PDKH: Verkehrsunfälle infolge Straßenglätte

Kirn (ots) - In den frühen Morgenstunden des 14.11.2017 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn drei Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrzeugführer infolge winterglatter Straßen von der Fahrbahn abkamen. Auf der L184, zwischen Schneppenbach und Bruschied, überfuhr ein Pkw daraufhin einen Leitpfosten, wodurch es zu einer leichten Verletzung des Beifahrers kam. Glück im Unglück hatten die Insassen, da das Fahrzeug genau zwischen zwei Bäumen zum Stillstand kam. Auf der K5 kam eine Pkw-Fahrerin in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ohne großen Schaden kam eine Pkw-Fahrerin auf der L182 bei Hundsbach davon, als sie mit ihrem Pkw in den Straßengraben geriet.

