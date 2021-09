Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Worms (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW wurden gestern Mittag in der Von-Steuben-Straße zwei Personen verletzt. Ein 83-jähriger Wormser fuhr kurz vor 13:00 Uhr mit seinem VW Golf aus Richtung Fahrweg kommend in Richtung Innenstadt. Beim Linksabbiegen in die Slevogtstraße übersah er den Seat Ibiza der aus Richtung Innenstadt entgegenkommenden 21-Jährigen, welche frontal mit der Beifahrerseite des Golfs kollidierte. Der PKW mit der jungen Fahrerin schleuderte von der Fahrbahn und kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen, während der Golf des Rentners gegen einen im Einmündungsbereich der Slevogtstraße wartenden BMW eines 24-jährige Wormsers prallte. Die Frau und der ältere Mann wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Klinikum gebracht. An deren PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Von-Steuben-Straße musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Fahrweg gesperrt werden.

