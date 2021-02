Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Jugendlich greift nach Streit zu Axt

Worms (ots)

Am 21.02.2021, gegen 15:50 Uhr, wird zunächst ein Familienstreit In Worms in der Landgrafenstraße gemeldet. Noch als die Streifen auf der Anfahrt waren, wird im nahegelegenen Pfrimmpark ein Mann gemeldet, der mit einer Axt auf Hunde losgeht. Beim Eintreffen im Park konnte der Mann bereits durch das beherzte Einschreiten von Zeugen entwaffnet und am Boden fixiert werden. Die Fixierung wurde durch die Beamten übernommen. Hierbei versuchte der Mann an die Dienstwaffe einer Kollegin zu gelangen. Glücklicherweise konnte die verhindert, er gefesselt und fixiert werden. Wie sich herausstellte handelte es bei dem Mann um einen 15-jährigen. Dessen Mutter war ebenfalls vor Ort und versuchte die Polizeibeamten von ihrem Sohn wegzuziehen. Daher musste letztendlich auch die Mutter fixiert werden. Aufgrund offensichtlich vorliegender psychischer Probleme des 15-jährigen wurde dieser in die Rheinhessen-Fachklinik Alzey eingewiesen. Die Mutter wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Sowohl gegen den 15-jährigen Wormser, als auch gegen seine Mutter wird ein Verfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Die Maßnahmen vor Ort wurde teils durch Unbeteiligte gefilmt. Zeugen oder bisher unbekannte Geschädigte, eine bisher unbekannte Frau wurde angeblich mit der Axt bedroht, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden (06241/852-270). Mögliche Handyvideos könnten als Beweismittel im Strafverfahren wichtig sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell