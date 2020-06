Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Trickdiebe bestehlen Seniorin

Worms (ots)

Worms-Horchheim - Unbekannte Trickdiebe entwenden Gold- und Silberschmuck - Zeugen gesucht

Am Tattag, mutmaßlich dem 20.05.2020 oder 22.05.2020 gegen 16:00 Uhr, befand sich die Geschädigte in ihrem Garten in der Höhlchenstraße. Eine unbekannte Frau sprach die 84-jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Mutmaßlich begab sich eine zweite unbekannte Person zeitgleich in die Wohnung und entwendete Gold- und Silberschmuck im niedrigen fünfstelligen Wertbereich. Die unbekannte Beschuldigte brach das Gespräch mit der Geschädigten nach kurzer Zeit selbstständig ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst zwei Wochen nach dem Vorfall. Täterbeschreibung: Die unbekannte Beschuldigte sei etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß gewesen. Das äußere Erscheinungsbild soll "asiatisch" gewirkt haben. Sie trug pechschwarzes, glattes Haar, welches "unnatürlich wirkt" und eher einer Perücke geähnelt haben soll. Die Beschuldigte sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

