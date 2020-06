Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Zweifamilienhaus

Worms-Pfeddersheim (ots)

Durch eine unverschlossene Kellertür gelangte ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Mittwochvormittag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:20 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Odenwaldstraße. Im Keller selbst hebelte er eine Zwischentür zum Erdgeschoß auf und durchsuchte im Anschluss die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut. Anschließend flüchtete der Einbrecher über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

