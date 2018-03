POL-PDWO: Motorradfahrer schwer gestürzt

Worms (ots) - Ein 19 jähriger Motorradfahrer aus der VG Wonnegau ist am Donnerstag, kurz nach 11:00 Uhr in der Von-Steuben-Straße gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er beschleunigte seine Honda aus dem Kreisel Dr.-Carl-Sonnenschein-Str. in Richtung Innenstadt so stark, dass das Vorderrad von der Fahrbahn abhebt. Dabei verliert er die Kontrolle über seine Maschine, steuert gegen den rechten Bordstein und kommt zu Fall. Das Motorrad prallt gegen einen Laternenmast und kommt 75m entfernt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer trug keine Motorradbekleidung und wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

