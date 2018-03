POL-PDWO: Einbruchsversuch

Kriegsfeld (ots) - In der Zeit zwischen 25.02.2018 und 01.03.2018 versuchten unbekannte Täter in Kriegsfeld, Weidgenweg, in ein Haus einzubrechen. Der Versuch scheiterte an der gut gesicherten Tür. Sie hinterließen allerdings Schäden am Schließblech und am Schließzylinder. Beratungen zur Sicherung von Haus und Wohnung erhalten Interessierte beim Beratungszentrum der Polizei unter Tel.: 06131 - 65 3215 Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Fax: 06131 653389

