Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung

Fahngundsrücknahme zu POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstensuche der Polizei Bitburg

Körperich (ots)

Die heute um 13:57 Uhr veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 74-jährigen Vermissten ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5629039 ) wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde in Ammeldingen an der Our von Passanten, die die Polizei verständigten, wohlbehalten angetroffen.

