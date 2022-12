Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei vereitelt möglicherweise die Sprengung eines Geldautomaten

Birkenfeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag, 24. Dezember, befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Birkenfeld um kurz nach 2 Uhr den Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Wasserschiederstraße, um eine dort unmittelbar an dem Gebäude mit laufendem Motor haltende Limousine, vermutlich einen größeren, dunklen Audi, zu kontrollieren.

Nachdem der Fahrer den Streifenwagen erkannte flüchtete er unvermittelt und mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz in Richtung des Verkehrskreisels Maiwiese/Stadtmitte.

Die Streifenwagenbesatzung nahm sogleich die Verfolgung des PKW auf. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit raste der flüchtende PKW über die Straße "Maiwiese" und die Schneewiesestraße. Im Kreisel Schneewiesenstraße/Friedrich-August-Straße missachte er die Vorfahrt eines einmündenden PKW und fuhr weiter in die Saarstraße. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von h verlor die Streife den Blickkontakt und brach die Verfolgungsfahrt aus Sicherheitsgründen ab.

Eine Nachschau am Wasgau-Markt, in dessen Foyer u. a. ein Geldautomat steht, erbrachte keine Hinweise auf Einbruchsversuche, Beschädigungen am Eingang oder am Automaten. Möglicherweise wurden die Fahrzeuginsassen vor dem Versuch eines Einbruchs oder einer Automatensprengung durch die Polizei gestört und flüchteten deshalb. Bestärkt wird diese Annahme durch den Fund einer blauen Sporttasche an der B 41 in Höhe des dortigen "neuen Kreisels", eine neu erbaute Anbindung der Stadt Birkenfeld an die B 41 und der potentiellen Fahrstrecke des Pkw.

Gegen 6.30 Uhr entdeckte ein Beamter der Polizeiinspektion Birkenfeld, der in der Nacht in die Fahndung involviert war, diese Tasche am Fahrbahnrand und schöpfte Verdacht. Als er sich dieser näherte, um sie zu überprüfen, erkannte er durch den geöffneten Reißverschluss ein "Päckchen", aus dem Drähte ragten und deutet dies als eine mögliche Sprengvorrichtung.

Daraufhin wurden die B 41 und der angrenzende Bereich weiträumig abgesperrt, der Verkehr umgeleitet und die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes (LKA) alarmiert. Nach deren Eintreffen bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Päckchen um einen Sprengstoff handeln dürfte. Aufgrund der Vorfindesituation entschieden die Delaborierer des LKA, ihn vor Ort kontrolliert zu entschärfen, da dies hier gefahrlos möglich war.

Gegen 9.50 Uhr war der Sprengstoff erfolgreich entschärft, nach Abtransport der Reste und Reinigung der Straße konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung ging von dem Sprengstoff nicht aus.

Nun ermittelt die Polizei die Hintergründe dieser Vorgänge und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der dunklen Audi-Limousine geben können, sich zu melden. Möglicherweise könnte diese im Bereich des Wasgau-Marktes oder in der Innenstadt von Birkenfeld aufgefallen sein. Vom Kennzeichen ist nur die Stadt- bzw. Kreiskennung GEL- oder GER- bekannt. Insbesondere bittet die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer des PKW, dem im Kreisel Schneewiesenstraße/Friedrich-August-Straße die Vorfahrt genommen wurde, sich zu melden. Auch andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des PKW gefährdet oder hierdurch auf ihn aufmerksam wurden, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme. Kann jemand Hinweise zu der hinterlassenen Sporttasche geben, die möglichweise aus dem fahrenden Audi geworfen wurde?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 entgegen.

