Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Trier

Trier (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntagnachmittag, dem 17. Oktober, in ein Haus in der Trierer Moselstraße ein.

Die Einbrecher nutzten in der Zeit von 16:30 und 18:10 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um durch eine Terrassentür ins Innere des Hauses zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und hinterließen dabei erhebliche Unordnung. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter 0651-9779/2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell