Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raser auf dem Standstreifen

Trier (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Autobahnpolizei in Schweich mit, dass am Freitag, den 03.09.2021, gegen 7:45 Uhr, ein Pkw auf der A64, in Fahrtrichtung Luxemburg, kurz vor der Sauertalbrücke, eine große Anzahl von Fahrzeugen auf dem Seitenstreifen überholt haben soll. Das Fahrzeug soll mit mehr als 150 km/h an den anderen Fahrzeugen vorbeigefahren sein. Anschließend sei der Pkw auf der Sauertalbrücke auf den linken Fahrstreifen gewechselt und habe dort ähnlich riskante Überholmanöver durchgeführt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw in der Größe eines VW Golfs mit luxemburgischer Zulassung handeln.

Zeugen werden gebeten sich unter 06502-9165-10 mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell