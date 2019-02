Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in Kasel, ein versuchter Einbruch in Welschbillig

Kasel/Welschbillig (ots)

Der erste Einbruch in Kasel fand zwischen Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, und Freitag, 22. Februar in der Straße "Zum Kehrnagel" statt und wurde freitags gegen 10 Uhr vom Geschädigten bemerkt. Unbekannte hatten ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt und waren in das freistehende Einfamilienhaus eingestiegen.

Einen weiteren Einbruch in Kasel begingen Unbekannte vom 23. Februar, 18 Uhr, bis 24. Februar, 14 Uhr, in der Straße "Am Sportplatz". Auch hier näherten sie sich dem Einfamilienhaus von der Rückseite und drangen durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in Innere des Hauses, wo sie nahezu alle Räume nach Beute durchsuchten.

An späten Freitagnachmittag, 22. Februar, versuchten Unbekannte zwischen 16 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Welschbillig, Am Umweg, einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Kellerfenster zu schaffen, brachen den Versuch jedoch ab und verschwanden. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausübung gestört.

Die Kriminalpolizei Trier überprüft, ob es Tatzusammenhänge gibt. In Kasel geht sie zurzeit davon aus.

Zeugen zu diesen Fällen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 oder -2159 mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen.

