Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW nach entwenden des Emblems

Birkenfeld (ots)

Am 09.11.2024 wurde im Zeitraum von ca. 19:00 bis 22:30 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Brückener Straße ein PKW der Marke "Mercedes" beschädigt, indem derzeit unbekannte Täter das Emblem, Mercedes-Stern, aus der vorderen Stoßstange entwendeten. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

