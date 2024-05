Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schild beschädigt - geflüchtet

Morbach (ots)

Im Tatzeitraum 10.05.24, 12.00 Uhr - 13.05.24, 08:00 Uhr, kam es in der Birkenfelder Straße in 54497 Morbach auf dem Parkplatz eines Steuerberaterbüros zu einem Verkehrsunfall, beim dem der Verursacher vermutlich beim Ein-oder Ausparken das dortige Parkplatzschild der Kanzlei komplett aus der Verankerung gerissen hat. An dem Schild entstand ein Schaden von etwa 150,- Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

