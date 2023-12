Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Irsch-Saarburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 17.12.2023, auf Montag 18.12.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Irsch. Ein Firmenwagen wurde gegen 21:00 Uhr in der Hubertusstraße vor der Wohnanschrift geparkt. Heute Morgen gegen 07:00 Uhr stellte der Mitarbeiter fest, dass der Firmenwagen über die gesamte Beifahrerseite beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne seine Daten zu hinterlegen und sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden bei dem Firmenwagen beläuft sich auf ca. 5000EUR. Hinweise auf einen möglichen Verursacher an die Polizei in Saarburg 06581-9155-0.

