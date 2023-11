Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versammlungsgeschehen in Idar-Oberstein - Sachbeschädigung an der Göttenbach-Aula

Wie bereits in unseren vorherigen Pressemeldungen berichtet, fand in der Göttenbach-Aula eine Veranstaltung der AfD Birkenfeld statt. Durch "Die Partei" und eine Privatperson wurden zudem zwei Gegenveranstaltungen angemeldet.

Leider kam es bereits im Vorfeld der Veranstaltung zu einer Sachbeschädigung an der Göttenbach-Aula und einem Fahrzeug der Stadt, die sich augenscheinlich gezielt gegen die AfD richtete. Durch eine noch unklare Anzahl an Tätern wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe dort angebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen an und in der Nähe der Göttenbach-Aula geben können. Sie werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Veranstaltung/ Kundgebungen wurden durch die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Idar-Oberstein begleitet. Die Versammlungen begannen pünktlich und verliefen bis zu ihrem Ende friedlich. Die Polizeiführerin zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes

