Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L 151

Mertesdorf (ots)

Am 03.07.22 kam es gegen 19:35 Uhr auf der L 151, Gemarkung Mertesdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer befuhr die L151 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil, als ihm im Kurvenbereich ein PKW entgegenkam, der sich trotz kurvigem Straßenverlauf noch im Überholvorgang befand. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern, musste der Fahrzeugführer nach rechts in die Leitplanke ausweichen. Hierbei wurde die komplette rechte Wagenseite beschädigt. Sowohl das überholende, als auch das überholte Fahrzeug setzten ihre Fahrt in Richtung Trier fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Insbesondere die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen.

