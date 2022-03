Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pritschenwagen in Osburg

Osburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 13.03.22, wurde aus einem parkenden Pritschenwagen eine Geldbörse in der Kapellenstraße in Osburg entwendet. Ein Zeuge beobachtet gegen 01.40 Uhr drei vermutlich jugendliche Tatverdächtige, von denen einer über ein Fenster des Pritschenwagens die Tür öffnete und sich so Zugang zu dem Wagen verschaffte. Einer der Tatverdächtigen soll eine beige, der Zweite eine schwarze Jacke getragen haben. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0

