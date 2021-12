Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Morbach (ots)

Am gestrigen Montag, 13.12.2021, wurde in der Zeit von 20 bis 21 Uhr ein in einer Parkbucht abgestellter Pkw VW in der Bernkasteler Straße von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der parkende Pkw wies Kollisionsspuren im Bereich des Frontstoßfängers auf. Es ist anzunehmen, dass die Beschädigungen durch einen ein- oder ausparkenden Pkw verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Es gibt vage Hinweise auf einen grauen Pkw, welcher zum Abstellzeitpunkt des beschädigten Pkw bereits in der Parkbucht parkte und gegebenenfalls für die Schäden in Frage kommen könnte. Weitere Angaben liegen zu diesem Fahrzeug aber nicht vor.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

