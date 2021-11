Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Handtasche aus Pkw entwendet

Idar-Oberstein (ots)

Am 23.11.2021 wurde gegen 22:00 Uhr eine Handtasche aus einem zum Zeitpunkt des Diebstahls unverschlossenen Pkw in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein entwendet. In der Handtasche aus Bast mit Kunstlederapplikationen befanden sich ein schwarzer Geldbeutel, ein Schlüsselbund sowie diverse Rechnungen. Durch die Geschädigte konnte vor Feststellung des Diebstahls eine männliche Stimme im unmittelbaren Nahbereich vernommen werden. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des vorliegenden Diebstahls. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

