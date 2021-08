Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld/Nahe (ots)

Am 10.08.2021 gegen 10:15 Uhr kam es in Höhe der Baustelle der B 41 (Südwestspange, Birkenfeld) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung innerhalb der Baustelle kam es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Lastkraftwagen und einem bis dato unbekannten Fahrzeug (möglicherweise Wohnmobil bzw. PkW mit Wohnwagen). Dieses Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. An dem Lastkraftwagen entstand Sachschaden am Außenspiegel der Fahrerseite. Mögliche Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld (Tel.: 06782/991-0) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell