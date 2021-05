Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beinahe Zusammenstoß auf der B327 hinter Hochscheid in Richtung Simmern

Hochscheid (ots)

Am Samstag, den 22. Mai 2021, befährt gegen 19:35 Uhr der 23-jährige Fahrzeugführer eines PKWs die B327 aus Richtung Morbach kommend in Richtung Simmern. Hinter der Abfahrt Hochscheid muss der Fahrer aufgrund eines überholenden PKWs ausweichen und kommt letztendlich unverletzt in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stehen. Der überholende entgegenkommende PKW setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten PKW zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum überholenden PKW, nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

