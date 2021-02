Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Trier (ots)

Im Zeitraum 20.02.21 bis 22.02.21 kam es in Trier in der Rindertanzstraße zur einer Sachbeschädigung durch Graffiti an dem dortigen s.g. Deportationsdenkmal. Durch bisher unbekannten Täter wurde das Denkmal mit dem Schriftzug "...ilenz" besprüht. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Innenstadt.

