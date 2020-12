Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ein besonderer Fund

Bild-Infos

Download

SaarburgSaarburg (ots)

Am frühen Morgen des Heiligabend, bat ein Auslieferungsfahrer die Polizei Saarburg um Hilfe. Der Mann hatte auf seiner Tour ein neugeborenes Lamm auf der B268 in der Nähe von Pellingen gefunden. Aus Angst, dass diesem etwas passieren könnte, packte er es in seinen Lieferwagen und brachte es zur hiesigen Polizeiinspektion. Hier wurde das Weihnachtslämmchen erstmal in eine Decke gepackt und versucht seinen Schäfer ausfindig zu machen. Dieser konnte nach ein bis zwei Telefonaten ermittelt und erreicht werden. Er war natürlich sofort bereit, das besondere Lamm auf- und sich seiner Aufzucht anzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell