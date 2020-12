Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Riskantes Überholmanöver - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

SiesbachtalSiesbachtal (ots)

Am Freitag, dem 11. Dezember 2020, kam es gegen 16:55 Uhr im Siesbachtal auf der B41 zwischen Rötsweiler und der Abfahrt nach Enzweiler zu einem riskanten Überholmanöver. Ein schwarzer VW Polo befuhr die B41 in Richtung Rötsweiler und überholte trotz Gegenverkehr vor dem Kurvenbereich in Höhe der Abfahrt nach Enzweiler ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der überholte PKW, sowie das entgegenkommende Fahrzeug stark abbremsen, um dem Überholer ein Einscheren zu ermöglichen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der/die Fahrzeugführer(in) des dem Überholer entgegenkommenden PKW werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen (Tel. 06781-561-0).

