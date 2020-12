Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Unfallverursacher flüchtig

TrierTrier (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, dem 09.12.2020, gegen 05:50 Uhr, ist es auf der B 419 zwischen Wincheringen und Palzem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die B 419 aus Richtung Palzem kommend in Richtung Wincheringen und überholte eine vor ihm fahrende Fahrzeuggruppe, bestehend aus einem Pkw und einem Lkw. Ein ihm entgegenkommender Pkw-Fahrer musste ausweichen, um einer Frontalkollision zu entgehen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seine Fahrt fort und ist weiterhin flüchtig.

Zeugen konnten mitteilen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten VW Golf, älteres Modell, handelt. Er dürfte demnach ein MZG-Kennzeichen führen.

Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581/91550, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



