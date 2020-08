Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW der Marke VW

Saarburg (ots)

Am Montag, den 10.08.2020 kam es gegen 21:35 Uhr in der Kahrener Straße in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW Golf. Ein bisher unbekannter Täter hatte mit einem Gegenstand die Fahrerseite des VW Golf zerkratzt und teilweise Eindellungen verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Bei dem männlichen Tatverdächtigen soll es sich um einen Jugendlichen mit sehr schlanker Statur handeln. Er ist ca. 170 cm groß und war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover.

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Sarrebourg-Straße.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

