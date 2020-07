Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Konz (ots)

In der Nacht von 04.07.2020 zum 05.07.2020 kam es in der Wiltinger Straße in Konz zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen PKW überfuhr aus bisher ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein auf der Insel aufgestelltes Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon:06581-91550

PK`in Enzweiler



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell