Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisierte Radfahrer - es ist ja nochmal gut gegangen

Wittlich (ots)

Am 21.03.2025 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich gegen 12:00 Uhr zwei Radfahrer in der Schloßstraße in Wittlich. Den Beamten fiel im Rahmen der Kontrolle bei den Radfahrern deutlicher Alkoholgeruch auf. Beide Radfahrer befanden sich laut Vortest im Bereich von etwa einer Promille Atemalkohol. Zur Abwehr von möglichen Gefahren für den Straßenverkehr wurden beide Fahrräder präventiv sichergestellt. In diesem Zusammenhang die Bitte der Polizeiinspektion Wittlich, die potentiellen Gefahren von Alkoholkonsum und der Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer keineswegs zu unterschätzen. Insbesondere die anstehende warme Jahreszeit lädt bekanntermaßen zu erholsamen Radtouren ein, bei denen auch mal das ein oder andere alkoholische Getränk konsumiert wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell