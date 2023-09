Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bruch (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023 wurde in der Zeit zwischen 15:00 - 19:00 Uhr, ein auf dem Parkplatz der Burg in Bruch abgestellter Pkw im linken hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell