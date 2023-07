POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Gunderath (ots) - Am 30.06.2023 gegen 23:30 Uhr feierten Schüler ihre Abschlussfeier im Bereich des "Heilbachsees" in Gundertah. Die Geldkassette mit den Einnahmen des Abends für die Getränke wurde durch bisher unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment vor Ort entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

