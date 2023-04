Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum 28.03.2023 bis 14.04.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in das Mehrfamilien-haus in der Straße "Am Rasbach 38" in Gerolstein.

Nach bisher unbekannter Überwindung der Hauseingangstüre begaben sich die Täter scheinbar zielgerichtet zu einer Wohnung.

Hier versuchten sie erfolglos die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln, ließen jedoch sodann davon ab und entfernten sich.

Aufgrund des zielgerichteten Aufsuchens nur einer Wohnung ist von einer wie auch immer gearteten Beziehungstat auszugehen.

Die Geschädigte, war vorübergehen im genannten Tatzeitraum nicht anwesend und stellte bei ihrer Rückkehr zur Wohnung die Beschädigungen fest.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell