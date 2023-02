POL-PDWIL: "Ängstlicher Hund läuft mit Stuhl durch die Sarresdorfer Straße Gerolstein"

Orsfeld (ots) - Im Zeitraum vom 21.02.2023 bis zum 24.02.2023 wurden im Solarpark in Orsfeld mehrere Rollen Solarkabel entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg Besuchen Sie uns auf Twitter: ...

mehr