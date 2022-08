Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht des bandenmäßigen Ladendiebstahls

Gerolstein (ots)

Am 12.08.2022 gegen 20:05 Uhr begaben sich mindestens drei, augenscheinlich arbeitsteilig vorgehende Personen in den LIDL-Markt in Gerolstein und lenkten die Angestellten durch das Befragen bzgl. der kostenlosen Mitnahme leerer Bananenkisten ab und versperrten durch das Auftürmen dieser auf einem Einkaufswagen den Angestellten kurzzeitig den Blick auf den Ausgang. Dies nutzten die Täter, um vermutlich zwei Fernsehgeräte aus dem Laden zu tragen, ohne den fälligen Betrag hierfür zu zahlen.

Jegliche Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell