POL-PDWIL: Diebstahl von Straßenschild

Bitburg (ots) - Am 08.07.22 zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale Limbourgs Hof in Bitburg ein grauer PKW durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

