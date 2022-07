Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand einer 2 hektar großen Agrarfläche

Zeller Berg, Gem. Grenderich (ots)

Am Sonntag, den 03.07.22 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Flächenbrand von einer ca. 2 ha großen Agrarfläche in der Nähe des auf dem Zeller Berg befindlichen Vogthofes in der Gemarkung Grenderich. Nur durch das schnelle und professionelle Einschreiten der Feuerwehren Zell, Blankenrath und Tellig konnte der Flächenbrand schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Erste Ermittlungen zur Brandursache verliefen negativ. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Zell zu melden.

