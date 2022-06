Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Komplettentwendung eines Quads

Daun (ots)

Im Tatzeitraum 23.06.2022 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter, nach ersten Erkenntnissen mindestens vier männliche Personen, an eine Anschrift in der Straße "Am Kirchberg" in Daun-Neunkirchen und entwendeten dort das im Carport abgestellte Quad eines 47-jährgen Geschädigten.

Der Geschädigte hatte sein Quad in einem Vorbau des Anwesens so abgestellt, dass dieses durch weitere Fahrzeuge zugeparkt war.

Dennoch gelang es den Tätern das Quad anzuheben und unter Beschädigung der umstehenden Fahrzeuge vom Grundstück zu tragen.

Im Anschluss verluden die Täter das Quad in ein bereit gestelltes Fahrzeug, vermutlich einen Transporter und entfernten sich mit quietschenden Reifen vom Tatort.

Weitergehende Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell