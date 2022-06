Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Prüm, Stadion In der Dell

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 29.04.2022 und dem 01.05.2022 kam es in dem Stadion In der Dell in Prüm zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei wurde zunächst das Gelände unbefugt betreten. Auf dem Gelände wurden durch unbekannte Täter Werbeplakate und eine Fensterbank mit Graffiti besprüht.

Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können oder denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich per Email unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551-9420 bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell